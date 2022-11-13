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قتلى وجرحى في انفجار في شارع الاستقلال بإسطنبول

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 13.11.2022 17:13
آخر تحديث في 13.11.2022 19:54
سيارات الإسعاف ورجال الشرطة في مكان الحادث بعد انفجار في شارع الاستقلال المزدحم بمنطقة تقسيم في اسطنبول ، تركيا ، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. رويترز سيارات الإسعاف ورجال الشرطة في مكان الحادث بعد انفجار في شارع الاستقلال المزدحم بمنطقة تقسيم في اسطنبول ، تركيا ، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. (رويترز )

قال والي إسطنبول إن الانفجار الذي وقع ، ظهر اليوم الأحد، في شارع الاستقلال في منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول التركية أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 38 آخرين، في حصيلة أولية، قبل أن ترتفع لاحقا إلى 6 قتلى وإصابة 53 آخرين.

وأظهرت لقطات فيديو سيارات إسعاف وعربات الإطفاء والشرطة في مكان الحادث، ولم يتضح بعد سبب الانفجار الذي وقع عند الساعة 16:20، لكن والي إسطنبول قال إن السلطات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن الحصيلة الأولية للجرحى بلغت 11 شخصاً.

وقال مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي إن صوت الانفجار سمع من أماكن محيطة بمنطقة تقسم، وأن ألسنة لهب تصاعدت من مكان الحادث، وأشاردوا إلى أن المتاجر أغلقت وأن السلطات الأمنية أغلقت شارع الاستقلال.

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