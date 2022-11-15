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إطلاق عملية "أرن الحصار 13" الأمنية في ولاية تونج إيلي شرقي تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 15.11.2022 11:53
آخر تحديث في 15.11.2022 11:55
عملية أرن الحصار 13 للخريف والشتاء، تطلقها وزارة الداخلية التركي ضد عناصر تنظيم بي كي كي الإرهابي في ولاية تونج إيلي شرقي تركيا الأناضول عملية "أرن الحصار 13" للخريف والشتاء، تطلقها وزارة الداخلية التركي ضد عناصر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في ولاية تونج إيلي شرقي تركيا (الأناضول)

أعلنت تركيا، الثلاثاء، إطلاق عملية "أرن الحصار 13" للخريف والشتاء، ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في ولاية تونج إيلي شرقي البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية التركية، في بيان، أن 881 عنصراً من القوات الخاصة والمغاوير في الدرك والحراس الأمنيين يشاركون العملية.

وأضافت أن القوات المشاركة في العملية عثرت على كمية كبيرة من الذخائر داخل كهفين و5 ملاجئ.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كي كي" الإرهابي في يناير/ كانون الثاني 2021.

واسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.

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