أردوغان يلتقي كبار قادة الدول العربية قبيل افتتاح كأس العالم

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، قادة دول عربية على هامش مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بالعاصمة الدوحة.

وذكرت وكالة الأناضول أن الرئيس أردوغان تبادل أطراف الحديث مع بعض القادة في "ملعب البيت" خلال زيارته للدوحة تلبية لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ومن بين القادة الذين التقاهم الرئيس أردوغان، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما التقى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو.

وقال أمير قطر، في حفل الافتتاح في استاد البيت، إن الحدث جمع الناس من جميع الجنسيات والمعتقدات، مضيفاً: "من قطر ومن العالم العربي أرحب بالجميع في مونديال 2022".

وأردف آل ثاني "كم هو جميل أن يتمكن الناس من تنحية ما يفرقهم جانبًا للاحتفال بتنوعهم وما يجمعهم معًا في وقت واحد".