أكثر من 70 طائرة مقاتلة ومسيرة تشارك في عملية "المخلب - السيف"

شاركت أكثر من 70 طائرة، من مقاتلات حربية إلى مسيرات وطائرات من دون طيار مزودة بالأسلحة، في عملية "المخلب ـ السيف" الجوية، التي أطلقتها القوات التركية شمالي سوريا والعراق فجر الأحد.

ولأول مرة قامت مقاتلات تركية بقصف مواقع إرهابي تنظيم "واي بي جي YPG" في مدينة عين العرب شمالي سوريا.

ودمرت طائرات القوات المسلحة التركية، بالتزامن مع استهداف عين العرب، أهدافا في منطقة أسوس شمالي العراق التي تبعد 140 كيلومتراً من خط الحدود مع تركيا، وفي جبل قنديل الذي يبعد 90 كيلومتراً عن الحدود التركية.

ونُفذت عملية "المخلب ـ السيف" التي قامت بها تركيا وفق حقوق الدفاع عن النفس المنصوص عليها في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة من أجل القضاء على الهجمات الإرهابية ضد تركيا من شمال العراق وسوريا ولضمان أمن الحدود والقضاء على الإرهاب في منبعه.

وقبيل انطلاق العملية التي بدأت بتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان، وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إلى قيادة القوات الجوية برفقة رئيس الأركان العامة يشار غولر وقائد القوات البرية العماد موسى أفسفر وقائد القوات البحرية الأدميرال أرجومنت تاتلي أوغلو.

وبعد تلقيه إحاطة عن العملية من رئيس أركان القوات الجوية الفريق رأفت دالقيران، أصدر أكار تعليماته بشأن إقلاع المقاتلات والبدء بالعملية، قائلا في هذا الخصوص: "اعتباراً من هذه اللحظة نبدأ عملية المخلب - السيف".

ونفذت المقاتلات التركية التي أقلعت من 6 قواعد مختلفة في أنحاء البلاد، عمليات متزامنة ضد أهداف في سوريا وشمالي العراق.

كما شاركت في العملية مسيرات استكشافية وأخرى مسلحة، وتجاوز عدد الآليات الجوية المشاركة في العملية، 70 آلية، حيث تم تدمير أهداف الإرهابيين من ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات.

وخلال العملية، التي شارك فيها أيضا مسيرات أقنجي الهجومية، تم قصف أهداف في جبل قنديل وأسوس وهاكورك بشمال العراق، وعين العرب وتل رفعت والجزيرة وديريك في شمال سوريا في وقت واحد.

عدد النقاط المستهدفة

قصفت طائرات القوات المسلحة التركية في وقت واحد أهدافاً في منطقة أسوس التي تبعد 140 كيلومتراً من خط الحدود، وجبل قنديل الذي يبعد 90 كيلومترا، عن الأراضي التركية.

في المرحلة الأولى من العملية، دمرت المقاتلات التركية 81 هدفاً، وخلال ساعات الصباح ارتفع عدد الأهداف التي دمرها سلاح الجو التركي إلى 89 هدفاً.

ومن الملفت أن عدد النقاط المستهدفة في شمالي العراق، مطابق لعدد مصابي التفجير الإرهابي الذي وقع في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول الأسبوع الفائت.

وفجر الأحد أعلنت الدفاع التركية شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي العراق وسوريا، وقالت إن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.