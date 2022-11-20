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تركيا تعلن إصابة 8 عناصر أمن في هجوم من شمالي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 20.11.2022 20:28
وزارة الداخلية التركية تعلن إصابة 8 من عناصر الأمن إثر هجوم براجمات صواريخ استهدف منطقة معبر أونجوبنار الحدودي مع سوريا جنوبي تركيا الأناضول وزارة الداخلية التركية تعلن إصابة 8 من عناصر الأمن إثر هجوم براجمات صواريخ استهدف منطقة معبر "أونجوبنار" الحدودي مع سوريا جنوبي تركيا (الأناضول)

أعلنت وزارة الداخلية التركية، إصابة 8 من عناصر الأمن إثر هجوم براجمات صواريخ استهدف منطقة معبر "أونجوبنار" الحدودي مع سوريا بولاية كيليس جنوبي تركيا.

وأضافت الوزارة في بيان، الأحد، أن الهجوم نفذه تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي من منطقة تل رفعت، شمالي سوريا.

وأوضحت الوازرة أن الهجوم أسفر عن إصابة 8 من عناصر الأمن.

وأعربت عن تمنياته بالشفاء العاجل للعناصر الأمنية المصابة.

وكانت القوات التركية أعلنت عن تنفيذها، فجر الأحد، عملية "المخلب ـ السيف" الجوية، على مواقع تنظيم "بي كي كي / واي بي جي" في شمالي سوريا والعراق، مشيرة أنها ولأول مرة قامت مقاتلات تركية بقصف مواقع إرهابي تنظيم "واي بي جي YPG" في مدينة عين العرب شمالي سوريا.

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