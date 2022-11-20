القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

تنظيم "واي بي جي" الإرهابي يستهدف قضاء قارقامش جنوبي تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
غازي عنتاب
نشر في 21.11.2022 00:02
سيارات إسعاف وعربات حراسة أمنية توجهت إلى معبر أونجوبنار الحدودي مع سوريا بولاية كيليس بعد إصابة 8 من عناصر الأمن إثر هجوم استهدف منطقة المعبر، الأحد، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 الأناضول سيارات إسعاف وعربات حراسة أمنية توجهت إلى معبر "أونجوبنار" الحدودي مع سوريا بولاية كيليس بعد إصابة 8 من عناصر الأمن إثر هجوم استهدف منطقة المعبر، الأحد، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 (الأناضول)

استهدف تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي، مساء الأحد، قضاء قارقامش بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا بـ4 قذائف صاروخية.

وذكرت وكالة الأناضول، أن التنظيم الإرهابي المذكور أطلق 4 قذائف صاروخية من الأراضي السورية باتجاه قضاء قارقامش، دون أن تتسبب بخسائر في الأرواح لسقوطها في منطقة خالية من السكان.

من جانبه، قال والي غازي عنتاب داود غل، إن الإرهابيين أطلقوا القذائف من شرقي نهر الفرات.

وأضاف في تغريدة على تويتر، أن القوات التركية ردت بالمثل على مصادر النيران، مؤكداً أن اعتداءات الإرهابيين لم تتسبب في أي خسائر مادية أو بشرية.

ويتزامن هذا الاستهداف مع عملية "المخلب-السيف" الجوية التي أطلقتها القوات التركية فجر الأحد، ضد مواقع للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الداخلية التركية، إصابة 8 من عناصر الأمن إثر هجوم براجمات صواريخ استهدف منطقة معبر "أونجوبنار" الحدودي مع سوريا بولاية كيليس جنوبي تركيا.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلنت وزارة الداخلية التركية، إصابة 8 من عناصر الأمن إثر هجوم براجمات...
مختارات