تنظيم "واي بي جي" الإرهابي يستهدف قضاء قارقامش جنوبي تركيا

استهدف تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي، مساء الأحد، قضاء قارقامش بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا بـ4 قذائف صاروخية.

وذكرت وكالة الأناضول، أن التنظيم الإرهابي المذكور أطلق 4 قذائف صاروخية من الأراضي السورية باتجاه قضاء قارقامش، دون أن تتسبب بخسائر في الأرواح لسقوطها في منطقة خالية من السكان.

من جانبه، قال والي غازي عنتاب داود غل، إن الإرهابيين أطلقوا القذائف من شرقي نهر الفرات.

وأضاف في تغريدة على تويتر، أن القوات التركية ردت بالمثل على مصادر النيران، مؤكداً أن اعتداءات الإرهابيين لم تتسبب في أي خسائر مادية أو بشرية.

ويتزامن هذا الاستهداف مع عملية "المخلب-السيف" الجوية التي أطلقتها القوات التركية فجر الأحد، ضد مواقع للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الداخلية التركية، إصابة 8 من عناصر الأمن إثر هجوم براجمات صواريخ استهدف منطقة معبر "أونجوبنار" الحدودي مع سوريا بولاية كيليس جنوبي تركيا.