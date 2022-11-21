استشهاد 3 أشخاص في استهداف تنظيم "واي بي جي" جنوبي تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي ارتفاع عدد الشهداء إلى 3 أشخاص في هجوم تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" على قضاء قارقامش بولاية غازي عنتاب صباح الاثنين.

وكان والي غازي عنتاب داوود غُل قال في وقت سابق: إن "شخصين قتلا وأصيب 6 آخرين بجروح، اثنان منهم إصابتهم خطيرة، في إطلاق تنظيم "واي بي جي" الإرهابي 5 صواريخ على مناطق مدنية في قضاء قارقامش بالولاية".

وأوضح الوالي عبر حسابه على تويتر، الاثنين، أن التنظيم الإرهابي أطلق 5 قذائف صاروخية من شرقي نهر الفرات شمالي سوريا على مركز قضاء قارقامش.

وذكرت وكالة الأناضول أن الصواريخ سقطت على مدرسة ومنزلين ومنطقة زراعية قرب معبر قارقامش الحدودي.

وكان التنظيم الإرهابي المذكور، أطلق 4 قذائف صاروخية من الأراضي السورية باتجاه قضاء قارقامش، مساء الأحد، دون أن تتسبب بخسائر في الأرواح لسقوطها في منطقة خالية من السكان.

والأحد، أصيب جندي و7 عناصر شرطة جراء إطلاق عناصر "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي صاروخاً على منطقة معبر "أونجوبنار" الحدودي مع سوريا بولاية كيليس جنوبي تركيا.