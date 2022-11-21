القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

الجيش التركي يساهم بمكافحة الهجمات النووية والكيماوية في مونديال قطر

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 21.11.2022 11:08
آخر تحديث في 21.11.2022 11:18
وحدة مكافحة الهجمات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابعة للجيش التركي تتمركز في قاعدة عسكرية بالدوحة، وتواصل مهامها على مدار اليوم للرد على جميع أنواع الهجمات الكيميائية والبيولوجية والنووية الأناضول وحدة مكافحة الهجمات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابعة للجيش التركي تتمركز في قاعدة عسكرية بالدوحة، وتواصل مهامها على مدار اليوم للرد على جميع أنواع الهجمات الكيميائية والبيولوجية والنووية (الأناضول)

تساهم وحدات تابعة للجيش التركي بتأمين فعاليات كأس العالم لكرة القدم في قطر، وهي مختصة بمكافحة أي تهديدات بالهجمات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

وتنشط وحدات الجيش التركي ضمن قوة المهام المشتركة التي تشكلت في قطر لتأمين المونديال، وتضم أيضاً الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وباكستان.

وكان البرلمان التركي صادق في وقت سابق على مذكرة لإرسال قوات من الجيش إلى قطر لتأمين كأس العالم.

وتتمركز وحدة مكافحة الهجمات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابعة للجيش التركي في قاعدة عسكرية بالدوحة، وتواصل مهامها على مدار الـ 24 ساعة يومياً.

وتواصل الوحدة العمل باستمرار على سيناريوهات مختلفة معدة ضد الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة الطوارئ المحتملة.

يشار إلى أن الوحدة التركية المذكورة ستواصل مهامها في قطر لغاية انتهاء البطولة في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق وقع زلزال صباح اليوم الاثنين، في قضاء داتشا في ولاية موغلا جنوب غربي...
مختارات