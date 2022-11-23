أردوغان: العمليات الجوية التي نفذناها في شمال سوريا والعراق ما هي إلا بداية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العمليات الجوية التي نفذتها القوات التركية بالمقاتلات والمدفعيات والطائرات المسيرة (في شمالي سوريا والعراق) ما هي إلا بداية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة.

وتعهد أردوغان باجتثاث الإرهابيين من مناطق تل رفعت ومنبج وعين العرب (التي يسيطر عليها تنظيم واي بي جي/ بي كي كي) شمالي سوريا.

وأضاف: "سننقض على الإرهابيين براً أيضا في الوقت الذي نراه مناسباً".

وأشار إلى أن القوى التي قدمت ضمانات بعدم صدور أي تهديد ضد تركيا من المناطق الخاضعة لسيطرتها في سوريا، لم تتمكن من الوفاء بوعودها.



وأضاف: "التزمنا بتعهداتنا حيال الحدود السورية، إذا لم تستطع الأطراف الأخرى الوفاء بمتطلبات الاتفاقية (سوتشي)، فيحق لنا أن نتدبر أمرنا بأنفسنا".



وأردف: "رسالتنا واضحة لمن لا يزالون يحاولون إخضاع تركيا بأساليب خبيثة: لن تنجحوا".

وفجر الأحد، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع إرهابيي تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" شمالي العراق وسوريا، وتمكنت من تحييد 254 إرهابياً وقصف 471 موقعاً لهم منذ انطلاق عملية، بحسب تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، اليوم الأربعاء.