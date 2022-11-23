زلزال بقوة 5.9 درجات في دوزجة يشعر به سكان إسطنبول

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد"، ارتفاع الإصابات الناجمة عن الزلزال الذي ضرب ولاية دوزجة شمال غربي تركيا، فجر الأربعاء، إلى 46 حالة.

وأوضحت "أفاد"، في بيان، أن معطيات وزارة الصحة تشير إلى أن 37 مصاباً هم من سكان دوزجة، و6 من زونغلداق، والبقية من ولايات إسطنبول وصقاريا وبولو.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إصابة 35 شخصاً في الزلزال الذي ضرب ولاية دوزجة، وبلقت قوته 5.9 درجة.

وأوضح قوجة في تغريدة أن الوضع الصحي لأحد المصابين حرج، مضيفاً أن الوزارة أرسلت تعزيزات طبية إلى الولاية.

كما أجرى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، جولة تفقدية في قضاء غول ياقا بولاية دوزجة، الذي حدثت فيه أضراراً ببعض المنازل جراء الزلزال.

وقال صويلو، في تصريح للصحفيين، إن الأنباء الواردة من القرى المحيطة تفيد بعدم وقوع ضحايا في الأرواح.

وأضاف أن المنطقة شهدت أكثر من 70 هزة ارتدادية عقب الزلزال الأساسي، بلغ أشدها 4.4 درجات.

وأشار وزير الداخلية التركي إلى أنه تم إبلاغ الرئيس رجب طيب أردوغان بآخر التطورات المتعلقة بالزلزال، وأنه يواصل اتصالاته مع الجهات المعنية بأعمال البحث والإنقاذ.

وأظهرت صورا نشرتها وكالة الأناضول افتراش مواطنين الشوارع والساحات العامة، خاصة في مدينة دوزجة، بعد الزلزال، تخوفاً من وقوع هزات ارتدادية.

في السياق، أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، أن الزلزال كان على بُعد 170 كلم شرق إسطنبول وعلى عمق حوالى عشرة كيلومترات.

وشعر سكان مدينة إسطنبول والولايات المجاورة بالزلزال وكان بقوة 5.9 درجات.

وحسب إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد"، وقع الزلزال في الساعة 04.08 بالتوقيت المحلي.

وأشار البيان أنّ الزلزال وقع على عمق 6.81 كيلو متر تحت سطح الأرض.