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وفاة شخص في زلزال دوزجة شمال غربي تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
دوزجة
نشر في 23.11.2022 12:07
آخر تحديث في 23.11.2022 12:51
الزلزال أدى إلى انهيار متجر في ولاية دوزجة شمال غربي تركيا وألحق أضراراً في نحو 8 مبان، بينها القصر العدلي وكالة الأناضول الزلزال أدى إلى انهيار متجر في ولاية دوزجة شمال غربي تركيا وألحق أضراراً في نحو 8 مبان، بينها القصر العدلي (وكالة الأناضول)

لقي المواطن التركي حكمت تشلبي (47 عاماً) مصرعه، نتيجة سقوطه أرضاً أثناء محاولة الخروج من منزله لحظة وقوع زلزال في ولاية دوزجة شمال غربي البلاد فجر الأربعاء.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر مطلعة، أن تشلبي سقط على الأرض أثناء محاولته مغادرة المنزل لحظة الزلزال.

وأضافت أن سقوطه تسبب في حدوث نزيف في الدماغ، وأن الكوادر الطبية في مستشفى أتاتورك الحكومي بالولاية، لم يتمكنوا من إنقاذه.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن في وقت سابق، إصابة نحو 50 شخصاً في الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجات.

وقالت وكالة الأناضول إن الزلزال أدى إلى انهيار متجر في دوزجة وألحق أضراراً في نحو 8 مبان، بينها القصر العدلي.

وضرب زلزال بقوة 5.9 درجات ولاية دوزجة، فجر الأربعاء، شعر به سكان مدينة إسطنبول والولايات المجاورة.

وبحسب إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، وقع الزلزال في الساعة 04.08 (01:08 تغ) في قضاء "غول ياقا" بدوزجة على عمق 6.81 كيلومترات تحت سطح الأرض.

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