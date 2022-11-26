استشهاد جنديين تركيين بنيران تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جنديين في منطقة عملية "المخلب ـ القفل"، شمالي العراق، بعد إصابتهما بنيران من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وأوضحت الوزارة في بيان، السبت، أن "الجنديين استشهدا بعد أن أصيبا بنيران تحرش لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، فيما أصيب 3 جنود جراء الاعتداء الإرهابي، نقلوا إثره إلى المستشفى.

وأعربت وزارة الدفاع عن حزنها لاستشهاد الجنديين، وقدمت تعازيها لأسرتيهما وللقوات المسلحة وللشعب التركي.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.