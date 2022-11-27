ارتفاع حصيلة الشهداء من الجيش التركي شمالي العراق إلى ثلاثة

ارتفعت حصيلة الشهداء من الجنود الأتراك في منطقة عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق إلى ثلاثة بعد استشهاد جندي متأثراً بإصابته.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، السبت، أن الجندي "هاكان كورأوغلو" استشهد بعد أن أصيب بنيران تحرش لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في منطقة عملية "المخلب ـ القفل".

وأضافت الوزارة: "على الرغم من نقل الجندي إلى المستشفى وإجراء كافة الإسعافات فإنه استشهد متأثراً بجراحه".

وأعربت وزارة الدفاع عن حزنها لاستشهاد الجندي، وقدمت تعازيها لأسرته وللقوات المسلحة وللشعب التركي.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، مساء السبت، استشهاد جنديين وإصابة 3 آخرين في منطقة عملية "المخلب ـ القفل"، شمالي العراق، بعد إصابتهم بنيران تحرش من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، مؤكدة أن المصابين نقلوا على إثره إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 22 إرهابياً من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي سوريا والعراق، يومي الجمعة والسبت.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.