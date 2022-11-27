تحييد 22 إرهابياً شمالي سوريا والعراق

قالت وزارة الدفاع التركية إنها حيدت 22 إرهابياً من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي سوريا والعراق، يومي الجمعة والسبت.

وبحسب منشور للدفاع التركية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تم تحييد 10 إرهابيين شمالي العراق، و12 شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة، في بيان، ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا، ودعت بالرحمة للشهداء.

وأمس السبت، أعلن الجيش التركي تحييد 7 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" الانفصالي في منطقة عمليات المخلب - القفل الجارية شمالي العراق.

وفي 18 أبريل/ نيسان أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.