من ألمانيا إلى أنقرة.. نقل معلمة تركية لاستكمال علاجها

نقلت طائرة إسعاف معلمة تركية مقيمة في ألمانيا إلى أنقرة لاستكمال علاجها، بتوجيهات من وزير التربية التركي محمود أوزر.

وذكرت مصادر طبية تركية، الأحد أن "فردوس غولبن بكمز أوغلو" تعمل مدرسة لغة تركية في الملحق التعليمي بالقنصلية العامة التركية بمدينة ميونخ الألمانية.

وأضافت أن المعلمة التركية البالغة من العمر 41 عاماً، أصيبت بوعكة صحية بشكل مفاجئ، نقلت إثرها إلى المستشفى بحالة إغماء، ثم نقلت إلى قسم العناية المركزة على الفور.

وأوضحت أن الأطباء شخصوا مرض "الذئبة الحمراء" لدى المعلمة التركية، وهو مرض مناعي يهاجم الأنسجة السليمة عن طريق الخطأ.

ولم يسمح الأطباء لذوي المعلمة بنقلها إلى تركيا لاستكمال علاجها في بلادها حرصا على حياتها.

وبعد 3 أيام على نقلها للمستشفى، استيقظت المعلمة فردوس من غيبوبتها في قسم العناية المركزة، وطلبت هذه المرة بنفسها نقلها إلى تركيا لاستكمال العلاج.

وإثر طلب المعلمة، واستقرار حالتها الصحية، سمحت هيئة الأطباء في ميونخ بنقلها عبر طائرة اسعاف.

وبتعليمات من الوزير أوزر، الذي كان يتابع حالتها الصحية يوما بيوم، نقلت المعلمة إلى بلادها بطائرة إسعاف تابعة لوزارة الصحة التركية.

ووصلت، المعلمة فردوس إلى العاصمة أنقرة، ونقلت على الفور إلى مستشفى غولهانة التعليمي.