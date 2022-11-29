أردوغان: تركيا الرابعة عالميا في عدد السياح

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنّ القطاع السياحي في تركيا يعيش ذروته من حيث عدد السياح والعائدات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء، في المؤتمر السابع لاتحاد تركيا للفندقيين، في فندق جي دبليو ماريون بمدينة إسطنبول.

واعتبر أردوغان أنّ تركيا أصبحت عام 2021 الرابعة عالميا في عدد السياح والثامنة من حيث العائدات، مبينا أنه مؤشر لتحقيقها مراكز أكثر تقدما هذا العام.

وقال بهذا الخصوص: "هدفنا أن نضع بلادنا في قلب الهيكل العالمي والسياسي والاقتصادي الذي أعيد تشكيله، والحيلولة دون ضياع الفرص وابتعادها عنا".

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