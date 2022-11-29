تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "واي بي جي" شمالي سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية إنها حيدت 5 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الإرهابيين المذكورين تم تحييدهم أثناء محاولتهم تنفيذ اعتداء في منطقة "درع الفرات".

وأضاف البيان: "نواصل محاسبة قتلة الأطفال.. حيدنا 5 إرهابيين من بي كي كي/ واي بي جي أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم في منطقة درع الفرات".

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 14 عنصراً من تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي أثناء محاولتهم شن هجمات في منطقتي نبع السلام وغصن الزيتون" شمالي سوريا.

ونفذ الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي"، وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى مناطقهم.