القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

تركيا تعلن استشهاد أحد جنودها شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 29.11.2022 01:22
الأناضول (الأناضول)

أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جندي متأثراً بإصابته في منطقة عملية "المخلب-القفل" الجارية ضد الإرهابيين شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان الإثنين، أن الرقيب خليل إبراهيم يغيت، أصيب بنيران أطلقها عناصر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الانفصالي، الأحد، في منطقة عملية "المخلب-القفل".

ولفتت إلى استشهاده متأثراً بإصابته رغم كافة المحاولات الطبية لإنقاذه.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، السبت، استشهاد 3 جنود أتراك في منطقة عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق بعد إصابتهم بنيران تحرش لتنظيم "بي كي كي".

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إنه "لا ينبغي الانزعاج...
مختارات