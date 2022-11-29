تركيا تعلن استشهاد أحد جنودها شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جندي متأثراً بإصابته في منطقة عملية "المخلب-القفل" الجارية ضد الإرهابيين شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان الإثنين، أن الرقيب خليل إبراهيم يغيت، أصيب بنيران أطلقها عناصر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الانفصالي، الأحد، في منطقة عملية "المخلب-القفل".

ولفتت إلى استشهاده متأثراً بإصابته رغم كافة المحاولات الطبية لإنقاذه.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، السبت، استشهاد 3 جنود أتراك في منطقة عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق بعد إصابتهم بنيران تحرش لتنظيم "بي كي كي".

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.