التضخم السنوي يتراجع في تركيا مسجلاً نسبة أدنى من التوقعات

تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 84.39 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي أدنى من التوقعات وفق ما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.88 بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بزيادة ثلاثة في المئة.

وتنهي هذه النسبة فترة 17 شهرا من الزيادات منذ العام الماضي عندما بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة،

ومن المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.65 بالمئة على أساس سنوي. وبلغ أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.74 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني بارتفاع سنوي قدره 136.02 بالمئة.

وأنهى البنك المركزي التركي الشهر الماضي دورة تيسير غير تقليدية نفذها بالرغم من ارتفاع الأسعار، وخفض سعر الفائدة إلى تسعة بالمئة من 19 بالمئة استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان للتحفيز.