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تركيا تعلن تحييد قيادية في "واي بي جي" شمالي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 05.12.2022 10:42
آخر تحديث في 05.12.2022 10:44
الإرهابية سهام مصلح المتنكرة باسم مزغين كوباني جرى تحييدها في منطقة نبع السلام شمالي سوريا الإرهابية "سهام مصلح" المتنكرة باسم "مزغين كوباني" جرى تحييدها في منطقة نبع السلام شمالي سوريا

أعلنت مصادر أمنية تركية، الاثنين، أن الاستخبارات تمكنت من تحييد قيادية في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في عملية بشمالي سوريا.

وأوضحت المصادر، لوكالة الأناضول، أن الإرهابية "سهام مصلح" المتنكرة باسم "مزغين كوباني" جرى تحييدها في منطقة نبع السلام شمالي سوريا.

وأضاف المصادر بأنّ الإرهابية كانت من بين مسؤولي التنظيم بمنطقة عين عيسى، وأنها تقف وراء العديد من العمليات الإرهابية.

والجمعة، أفادت مصادر أمنية بتمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد القيادي في تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابي "محمد ناصر" في عملية بسوريا.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"واي بي جي" (ذراع بي كي كي)، وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى مناطقهم.

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