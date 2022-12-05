وزارة الداخلية التركية تطلق عملية أمنية جديدة شرقي البلاد

أعلنت تركيا، الاثنين، إطلاق عملية أمنية ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، في ولاية سيرت، شرقي تركيا.

وذكرت وزارة الداخلية التركية، في بيان، أن العملية الأمنية التي حملت اسم "أرن الحصار خريف ـ شتاء"، ويشارك فيها 533 عنصراً أمنياً من قوات حرس الحدود (جندرمة)، والقوات الخاصة والكوماندوز.

وأكد البيان أن العملية الأمنية المذكورة تهدف إلى تطهير المنطقة من فلول تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وكشف البيان عن ضبط ذخائر، وأسلحة، ومخدرات ومستلزمات أخرى مستخدمة من قبل عناصر التنظيم الإرهابي، في حصيلة اليوم الأول من العملية الأمنية.

يذكر أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كي كي" في 11 أغسطس/ آب 2017.