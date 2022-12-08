السلطات التركية تضبط 15 مهاجراً داخل حافلة في أضنة

أعلنت السلطات التركية، الخميس، ضبط 15 مهاجراً غير نظامي داخل حافلة صغيرة في ولاية أضنة جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية تركية قولها إن "فرق مكافحة تهريب المهاجرين بجهاز الشرطة، قامت بتعقب شخصين يشتبه بقيامهم في تهريب البشر".

وأضافت المصادر: "خلال عملية تفتيش الحافلة التي يستقلها المشتبه بهما، ضبطت عناصر الشرطة 15 مهاجراً داخل الحافلة، وقامت بتوقيفهما بتهمة نقل المهاجرين إلى تركيا بطرق غير قانونية".

وأفادت المصادر بأن المهاجرين جرى تسليمهم إلى إدارة الهجرة بالولاية تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم، فيما أمرت المحكمة المناوبة في أضنة بحبس المشتبه بهما على ذمة القضية.