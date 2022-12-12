وزير الصناعة والتكنولوجيا يحضر إلى البرلمان مستقلاً سيارة توغ المحلية

فاجأ وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، نواب البرلمان بقدومه الأحد، وهو يقود السيارة الكهربائية المحلية توغ TOGG.

ورافق الوزير التركي في السيارة، النائبان عن حزب العدالة والتنمية، عصمت يلماز، وعن حزب الحركة القومية، أركان أقجاي.

وأدلى الوزير الذي حضر إلى البرلمان للمشاركة في جلسة حول ميزانية العام المقبل، بتصريحات لدى وصوله إلى مقر البرلمان، للصحفيين الذين كانوا في انتظاره وقال إن تركيا ومن خلال السيارة الكهربائية المحلية، حققت حلماً عمره 60 عاماً.

وظلت السيارة المحلية في باحة البرلمان لساعات، حيث التقط النواب صوراً أمامها.

في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وسينتج مصنع "توغ" 175 ألف سيارة سنويا عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة، وسيوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألفا بشكل غير مباشر.