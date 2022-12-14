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حكم قضائي بسجن رئيس بلدية إسطنبول "إمام أوغلو"

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 14.12.2022 22:00
الأناضول (الأناضول)

أصدر القضاء التركي، الأربعاء، حكماً بالسجن على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لمدة عامين و7 أشهر و15 يوما، بتهمة "إهانة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات".

وحضر كمال بولاط محامي إمام أوغلو، جلسة النطق بالحكم في محكمة الأناضول الجزائية السابعة الابتدائية، إلى جانب العديد من أعضاء حزبي الشعب الجمهوري، و"إيي" المعارض.

وأعلنت المحكمة قرارها في جلسة الاستماع، بالحكم على رئيس بلدية إسطنبول الحالي بالسجن عامين و7 أشهر و15 يوما بتهمة "إهانة موظفين عموميين يعملون كمجلس بشكل علني بسبب واجباتهم".

وكان "سعدي غوفن" رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تلك الفترة مع 10 من أعضاء اللجنة.

وقضت المحكمة بتطبيق المادة 53 من القانون الجنائي التركي، والتي تتضمن موضوع "الحرمان من ممارسة حقوق معينة" على أكرم إمام أوغلو.

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