الاستخبارات التركية تحيّد قياديين اثنين في "بي كي كي" وتضبط إرهابياً

تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد قياديين اثنين في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق وسوريا، فيما ضبط إرهابياً من تنظيم "واي بي جي YPG"، خلال محاولته دخول تركيا بطريقة غير قانونية في ولاية شانلي أورفة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصارد أمنية، الخميس، أن الاستخبارات التركية حيّدت الإرهابية "سونغول تارينجي" في عملية شمالي العراق.

وأشارت المصادر إلى أن "سونغول" الملقبة حركياً باسم "روزا" تولت العديد من المهام داخل التنظيم في 2010، وانضمت لأنشطته في ريف ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا عام 2013.

وأكدت أن الإرهابية "تارينجي" شاركت كذلك في عمليات التنظيم ضد قوى الأمن بسوريا، كما قدّمت دورات في حمل السلاح للإرهابيين، ودروسا "عقائدية" لأعضاء التنظيم شمالي العراق.

وفيما يتعلق بالإرهابي الآخر، أشارت المصادر الأمنية التركية إلى أنه يدعى "عثمان موطلو" ويلقب حركياً "ديلخواز أغير" المسؤول عن اعتداء إرهابي استهدف، في وقت سابق، بقذائف الهاون قوات حرس الحدود التركية بولاية ماردين جنوب شرقي تركيا.

وأكدت أن الإرهابي موطلو منتسب لتنظيم "واي بي جي YPG" الذراع السوري لـ "بي كي كي"، ونجحت الاستخبارات التركية في تحييده بمنطقة عامودا شمال شرقي سوريا داخل سيارة محملة بالمتفجرات.

والأربعاء، ضبطت السلطات التركية في ولاية شانلي أورفة، إرهابياً من تنظيم "واي بي جي YPG"، أثناء محاولته دخول تركيا بطريقة غير قانونية.

وذكرت وكالة الأناضول، أن السلطات التركية تلفت بلاغاً استخباراتياً بوجود محاولات لعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وعقب إلقاء القبض عليه، تبيّن أن الشخص الذي يحاول دخول البلاد بطريقة غير قانونية، ينتمي لتنظيم "واي بي جي" ذراع "بي كي كي" الإرهابي في سوريا.

وتواصل السلطات التركية التحقيق مع الإرهابي، بعد إخضاعه لفحوص طبية.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.