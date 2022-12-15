تركيا تعلن إنشاء منصة إلكترونية لدعم شركات التكنولوجيا

أعلن رئيس مكتب التحول الرقمي بالرئاسة التركية علي طه كوتش، إنشاء منصة إلكترونية لجمع شركات التكنولوجيا تحت سقف واحد وتعزيز التعاون بينها.

وأوضح كوتش في بيان الخميس، أن منصة Türkiye TechnoHub ستدعم تشكيل النظام البيئي التكنولوجي في تركيا، وتمكين الشركات التركية من إنشاء علاقات تعاون والوصول للأسواق العالمية.

وأضاف أن المنصة ستجمع شركات التكنولوجيا من جميع المستويات تحت سقف واحد، وستسهل عملية تبادل الخبرات والمعلومات بينها.

وأشار إلى أن المنصة هي بنية تحتية تعود بالنفع المتبادل على جميع الأطراف المشاركة فيها من المؤسسات الحكومية والخاصة.

ويمكن لجميع الشركات الوصول إلى المنصة والتسجيل فيها عبر الرابط https://turkiyetechnohub.org/.