أردوغان قد يناقش سياسة تويتر الرقابية القديمة مع أيلون ماسك

قد يناقش الرئيس رجب طيب أردوغان الرقابة المحتملة على تغريداته التي فرضتها الإدارة السابقة لتويتر مع الرئيس التنفيذي الحالي لمنصة التواصل الاجتماعي إيلون ماسك.

وكشف ماسك مؤخرًا عن أساليب إدارة تويتر السابقة في رقابتها السياسية وقمعها للمعلومات المتعلقة بالمسائل الرئيسية والانتخابات الحاسمة من خلال الكشف عن وثائق توضح بالتفصيل كيف تلاعب عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالأخبار والمحتوى، وعزز مكانة الديمقراطيين الأمريكيين وقيّد وجود الرئيس السابق دونالد ترامب.

حول ما إذا كانت هذه الرقابة قد حدثت ضد الرئيس التركي، قال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريقه عودته من قمة تركمانستان مساء الأربعاء: " ربما أتحدث معه أو على الأقل الاتصال به هاتفيا".

وقال أردوغان: "يمكننا التحدث عن هذا الأمر، كما سبق أن ناقشنا الأعمال الفضائية"، مشيرًا إلى مساعدة مؤسس شركة تيسلا وسبيس إكس في إطلاق القمر الصناعي التركي للاتصالات Turksat 5A العام الماضي.

قال الزعيم التركي إن مكتبه "يتابع عن كثب" القضايا التي برزت إلى الواجهة والمتعلقة بتدخلات إدارة تويتر السابقة في الساحة السياسية.

وأضاف: "سبق لي أن قلت إن ليس لدي وجهة نظر إيجابية بشكل خاص عن وسائل التواصل الاجتماعي". وأشار أردوغان إلى أن "نجاحنا في السياسة أو الدبلوماسية لا يدين بشيء لوسائل التواصل الاجتماعي".

وقال الرئيس: "ميدان المنافسة على السياسة ليس وسائل التواصل الاجتماعي. السياسة تتم مباشرة مع الشعب ومن أجل الشعب... إذا كان لك اتصال حقيقي مع شعبه، فلن تستطيع تويتر ولا أي قوة أخرى إعاقتك".

وسبق لأردوغان أن أعرب قد يتفاوض مع ماسك لتجنب دفع الرسوم الشهرية البالغة 8 دولارات لشارة "التوثيق" على المنصة بعد استحواذ الملياردير على الشركة في أواخر أكتوبر وإعلانه أنه سيبدأ في فرض رسوم على العلامة الزرقاء.