القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

أردوغان يشارك في حفل ختام كأس العالم قطر 2022

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 18.12.2022 12:54
آخر تحديث في 18.12.2022 16:20
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصافح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش مونديال قطر 2022 ، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 رويترز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصافح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش مونديال قطر 2022 ، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 (رويترز)

يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حفل ختام بطولة كأس العالم "قطر 2022"، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، أن الرئيس أردوغان يتوجه اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، لحضور المباراة النهائية والحفل الختامي للمونديال.

ويلتقي المنتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني في نهائي بطولة كأس العالم 2022، على ملعب لوسيل.

وكان الرئيس التركي أردوغان قد شارك في حفل افتتاح مونديال قطر، وحضر المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور إلى جانب عدد من القادة وزعماء الدول في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قد يناقش الرئيس رجب طيب أردوغان الرقابة المحتملة على تغريداته التي...
مختارات