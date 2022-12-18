أردوغان يشارك في حفل ختام كأس العالم قطر 2022

يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حفل ختام بطولة كأس العالم "قطر 2022"، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، أن الرئيس أردوغان يتوجه اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، لحضور المباراة النهائية والحفل الختامي للمونديال.

ويلتقي المنتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني في نهائي بطولة كأس العالم 2022، على ملعب لوسيل.

وكان الرئيس التركي أردوغان قد شارك في حفل افتتاح مونديال قطر، وحضر المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور إلى جانب عدد من القادة وزعماء الدول في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.