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الرئيس التركي يهنئ الأرجنتين بإحراز لقب كأس العالم

وكالة الأناضول للأنباء
الدوحة
نشر في 18.12.2022 22:33
آخر تحديث في 18.12.2022 22:37
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حضر المباراة النهائية لمونديال قطر وشارك بالحفل الختامي في استاد لوسيل بالدوحة الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حضر المباراة النهائية لمونديال قطر وشارك بالحفل الختامي في استاد لوسيل بالدوحة (الأناضول)

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأرجنتين بمناسبة فوز منتخبها بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وتابع الرئيس أردوغان المباراة النهائية للمونديال بين فرنسا والأرجنتين، مساء الأحد، في ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال أردوغان، في تغريدة نشرها عبر تويتر عقب انتهاء المباراة، إن المواجهة "كانت واحدة من أكثر المباريات النهائية إثارة في التاريخ".

وقدم الرئيس التركي أحر التهاني للأرجنتين وجميع الأرجنتينيين بمناسبة الفوز بكأس العالم.

وكان أردوغان وصل الدوحة في وقت سابق الأحد لحضور حفل اختتام المونديال، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتوجت الأرجنتين بطلة لكأس العالم "قطر 2022"، عقب فوزها على فرنسا بركلات الترجيح (4 ـ 2) في نهائي مُثير انتهى وقته الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

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