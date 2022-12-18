تركيا تقبض على 4 مشتبهين حاولوا الفرار إلى اليونان

ضبطت قوات الدرك التركية، الأحد، 4 مشتبهين بالانتماء لتنظيم "غولن" الإرهابي خلال محاولتهم الفرار إلى اليونان.

و نقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية قولها إن قوات الدرك أوقفت 4 أشخاص في منطقة عسكرية بولاية أدرنة شمال غربي البلاد.

وأضافت المصادر أن المشتبهين كانوا يحاولون الفرار إلى اليونان.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.