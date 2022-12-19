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تركيا تعلن القبض على إرهابي مطلوب بالنشرة الحمراء

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 19.12.2022 13:53
آخر تحديث في 19.12.2022 13:56
أرشيفية الأناضول أرشيفية (الأناضول)

أعلنت تركيا، الاثنين، إلقاء القبض على إرهابي من تنظيم "داعش" مدرج على النشرة الحمراء للمطلوبين.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، عبر حسابها في تويتر، أن الإرهابي ألقي القبض عليه في عملية مشتركة بين قوات حرس الحدود والدرك، أثناء محاولته الدخول إلى تركيا بطرق غير نظامية قادماً من سوريا.

وأكدت أن الإرهابي "م. م." مطلوب بالنشرة الحمراء للشرطة الدولية "إنتربول".

والأربعاء، أوقفت قوات الأمن التركية 3 أشخاص للاشتباه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد.

وتواصل تركيا عملياتها الأمنية ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي" الإرهابيين شمالي سوريا وداخل تركيا، وخاصة في الولايات الحدودية مع سوريا والعراق.

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