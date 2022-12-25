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وزير الدفاع التركي وقادة الجيش يتفقدون الحدود مع سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
هطاي
نشر في 25.12.2022 15:04
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، وقادة الجيش، أثناء جولة تفقدية على الوحدات العسكرية المنتشرة قرب الحدود مع سوريا بولاية هطاي جنوبي تركيا الأناضول وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، وقادة الجيش، أثناء جولة تفقدية على الوحدات العسكرية المنتشرة قرب الحدود مع سوريا بولاية هطاي جنوبي تركيا (الأناضول)

أجرى وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، وقادة الجيش، الأحد، جولة تفقدية على الوحدات العسكرية المنتشرة قرب الحدود مع سوريا بولاية هطاي جنوبي تركيا.

ورافق أقار خلال جولته، رئيس هيئة الأركان يشار غولار، وقادة القوات البرية موسى آو ساوار، والبحرية أرجومانت تاتلي أوغلو، والجوية أتيلا غولان.

واستقبل أقار لدى وصوله مطار هطاي، مسؤولون عسكريون، قبل أن ينتقل إلى النقاط العسكرية المنتشرة على الحدود السورية.

وأطلع المسؤولون العسكريون، أقار وقادة الجيش التركي، على آخر الأوضاع على الحدود مع سوريا، بحسب وكالة الأناضول.

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