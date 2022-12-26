أعلنت السلطات التركية، الاثنين، القبض على 12 شخصاً في ولايتي وان وأدرنة للاشتباه بانتمائهم لتنظيمي "غولن" و"بي كي كي" الإرهابيين.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية قولها إن قوات الأمن ألقت القبض على شخصين قرب قضاء مريج في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا وهما يحاولنا الفرار إلى اليونان.

وأشارت المصادر إلى توقيف الشخصين واتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهما في قيادة الدرك بالولاية ذاتها.

فيما ذكرت مديرية أمن ولاية وان جنوب شرقي تركيا في بيان، الاثنين، أن فرقها نفذت عملية أمنية في الفترة 19 - 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن توقيف 8 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم "بي كي كي" الانفصالي وشخصين يشتبه بانتمائهم لتنظيم "غولن".

وأضافت المديرية في البيان، الاثنين، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين.