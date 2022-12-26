القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

وزارة الداخلية التركية: استسلام عنصرين من "بي كي كي" الإرهابي عبر الإقناع

ديلي صباح ووكالات
أنقرة
نشر في 26.12.2022 13:42
آخر تحديث في 26.12.2022 14:02
أحد عناصر الجيش التركي في إحدى العمليات ضد تنظيم بي كي كي الأناضول أحد عناصر الجيش التركي في إحدى العمليات ضد تنظيم "بي كي كي" (الأناضول)

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، استسلام عنصرين من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي لقوات الأمن.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الإرهابيين فرا من معسكرات التنظيم وسلما أنفسهما لقوات الأمن نتيجة جهود الإقناع التي تقوم بها القيادة العامة للدرك والمديرية العامة للأمن.

وأشارت الوزارة إلى أن الإرهابيين انضما للعمل في التنظيم عام 1993، ونشطا في صفوفه بالعراق وإيران.

وبلغ عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم لقوات الأمن نتيجة جهود الإقناع منذ مطلع العام الجاري 124 عنصراً، وفق البيان.

تدمير كهوف وملاجئ لإرهابيين

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، تدمير كهفين و10 ملاجئ لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي بريف ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، في عملية أمنية جديدة أطلقتها ضد أوكار التنظيم.

وذكرت الوزارة في بيان أن العملية يشارك فيها 470 عنصراً من قوات الدرك، وأسفرت عن تدمير كهفين و10 ملاجئ للتنظيم المذكور، إضافة لضبط معدات تستخدم في صناعة العبوات الناسفة، وأنابيب غاز، ومواد غذائية إضافة إلى ملابس.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلنت السلطات التركية، الاثنين، القبض على 12 شخصاً في ولايتي وان وأدرنة...
مختارات