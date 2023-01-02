وزير الخارجية التركي يشارك في جنازة "بيليه"

شارك وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الإثنين، في مراسم تشييع جنازة أسطورة كرة القدم البرازيلي "بيليه".

وقبل التشييع، زار تشاووش أوغلو نادي سانتوس الذي انطلقت مسيرة بيليه فيه ولعب له على مدار 19 عاماً، والتقى مع رئيسه أندريس رويدا.

ونقل الوزير التركي لرويدا تعازي الرئيس رجب طيب أردوغان والشعب التركي في وفاة بيليه.

وقال: "هو (بيليه) في قلب كل العالم والشعب التركي بأسره وليس أنتم فقط"، ثم شارك في مراسم التشييع.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توفي أسطورة كرة القدم العالمية البرازيلي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف باسم بيليه عن 82 عاما، بعد صراع مع المرض.