مباحثات تركية صومالية بشأن التعاون القضائي

بحث وزير العدل التركي بكر بوزداغ مع نظيره الصومالي حسن معلم محمود، سبل التعاون بين بلديهما في المجال القضائي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، الأربعاء، على مستوى الوفود في مقر وزارة العدل التركية بالعاصمة أنقرة.

وأشاد بوزداغ، في تصريحات عقب الاجتماع، بجهود السلطات الصومالية في إنهاء أنشطة تنظيم "غولن" الإرهابي على أراضيها.

وقال إن السلطات الصومالية سلمت وقف المعارف التركي الحكومي إدارة المدارس التي كانت تابعة للتنظيم.

وأشار بوزداغ إلى أن تركيا والصومال سيوقعان اتفاقيات جديدة في المجال الحقوقي والقضائي لتطوير التعاون والتضامن القائم بينهما.

بدوره، قال وزير العدل والدستور الصومالي حسن معلم محمود إنه زار المؤسسات المعنية بالسجون في تركيا وتلقى معلومات عن نظامها.

وأكد محمود أنه تحدث مع الجانب التركي عن أهمية العلاقات التاريخية والتراث المشترك والدعم الذي تقدمه أنقرة لمقديشو، وسبل تطوير التعاون.