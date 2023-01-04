القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

مباحثات تركية صومالية بشأن التعاون القضائي

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 04.01.2023 22:14
وزير العدل التركي بكر بوزداغ ونظيره الصومالي حسن معلم محمود يبحثان سبل التعاون بين بلديهما في المجال القضائي في اجتماع بالعاصمة أنقرة الأناضول وزير العدل التركي بكر بوزداغ ونظيره الصومالي حسن معلم محمود يبحثان سبل التعاون بين بلديهما في المجال القضائي في اجتماع بالعاصمة أنقرة (الأناضول)

بحث وزير العدل التركي بكر بوزداغ مع نظيره الصومالي حسن معلم محمود، سبل التعاون بين بلديهما في المجال القضائي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، الأربعاء، على مستوى الوفود في مقر وزارة العدل التركية بالعاصمة أنقرة.

وأشاد بوزداغ، في تصريحات عقب الاجتماع، بجهود السلطات الصومالية في إنهاء أنشطة تنظيم "غولن" الإرهابي على أراضيها.

وقال إن السلطات الصومالية سلمت وقف المعارف التركي الحكومي إدارة المدارس التي كانت تابعة للتنظيم.

وأشار بوزداغ إلى أن تركيا والصومال سيوقعان اتفاقيات جديدة في المجال الحقوقي والقضائي لتطوير التعاون والتضامن القائم بينهما.

بدوره، قال وزير العدل والدستور الصومالي حسن معلم محمود إنه زار المؤسسات المعنية بالسجون في تركيا وتلقى معلومات عن نظامها.

وأكد محمود أنه تحدث مع الجانب التركي عن أهمية العلاقات التاريخية والتراث المشترك والدعم الذي تقدمه أنقرة لمقديشو، وسبل تطوير التعاون.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق شارك وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الإثنين، في مراسم...
مختارات