إطلاق عملية أمنية جديدة جنوب شرق تركيا تحت اسم "أرن الحصار 20"

أعلنت تركيا إطلاق عملية أمنية ضد عناصر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، في ولاية باطمان جنوب شرقي البلاد.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية، السبت أن العملية الأمنية التي حملت اسم "أرن الحصار خريف ـ شتاء 20"، يشارك فيها 650 عنصراً أمنياً من القوات الخاصة في الشرطة، وقوات الكوماندوز من الدرك.

وأكد البيان أن العملية تهدف إلى تحييد الإرهابيين وتطهير البلاد من آخر إرهابي.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كي كي" الإرهابي في يناير/ كانون الثاني 2021.

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.