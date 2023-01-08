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الرئيس التركي: سنواصل تحسين نظام الاستجابة للكوارث عبر التكنولوجيا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 08.01.2023 12:07
الرئيس رجب طيب أردوغان ألقى كلمة خلال حفل تسليم منازل للمواطنين المتضررين من كارثة الحرائق في ولاية أنطاليا الأناضول الرئيس رجب طيب أردوغان ألقى كلمة خلال حفل تسليم منازل للمواطنين المتضررين من كارثة الحرائق في ولاية أنطاليا (الأناضول)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته ستواصل تقوية البنية التحتية وتحسين نظام الاستجابة للكوارث عبر الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السبت، خلال حفل تسليم منازل للمواطنين المتضررين من كارثة حرائق شهدتها ولاية أنطاليا جنوبي تركيا قبل نحو عام ونصف.

وترحم أردوغان، في كلمته، على المواطنين الذي لقوا حتفهم جراء الحرائق التي نشبت في المنطقة صيف 2021.

وأشار إلى أن الحرائق استمرت 11 يوماً في 59 منطقة تابعة لأنطاليا، وأن الدولة سخرت جميع الإمكانات لإخمادها، مشدداً على أن حكومته قدمت المساعدات المادية والدعم المعنوي لجميع المتضررين في هذه الكارثة الكبيرة.

وأضاف الرئيس التركي: "سنواصل تقوية بنيتنا التحتية وتحسين نظام الاستجابة للكوارث عبر الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا".

وفي 28 يوليو/ تموز 2021، اندلعت حرائق في 4 نقاط بغابات "مناوغات" بأنطاليا، أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 62 آخرين وتضرر عشرات المنازل.

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