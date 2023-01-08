تحييد إرهابيين اثنين من "واي بي جي" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد إرهابيين اثنين شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، أن قواتها تمكنت من تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" بعد رصدهما في منطقة عملية "غصن الزيتون".

وذكرت أن قواتها لا تعطي مجالاً للإرهاب ولا للإرهابيين، مؤكدة أن الجيش التركي سيواصل مكافحة الإرهابيين بحزم.

ويمثل "واي بي جي (YPG)" الذراع السورية لـ"بي كي كي (PKK)" الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها العراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي"، وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى مناطقهم.