بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.. توسيع البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية

يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضاً بقيمة 110 مليون دولار لشركة الطاقة التركية "إينيرجيسيا" لتمويل حزمة استثمارية شاملة تتضمن توسيع البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في البلاد.

وستمكّن عائدات القرض الشركة من تحديث شبكة توزيع الكهرباء بمعدات فعالة وتطبيقات الشبكة الذكية وتوسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية وذلك من خلال استثمارات تشكل جزءاً من برنامج الإنفاق المعتمد من قبل منظم الطاقة في الدولة.

وتعد شركة "إيسارج" Esarj التابعة لشركة "إينيرجيسيا" Enerjisa واحدة من أولى شركات شحن السيارات الكهربائية في تركيا، وهي لاعب رئيسي في هذا المجال. وهي نفسها موزع رئيسي للكهرباء وتخدم ربع سكان تركيا.

وبالإضافة إلى تحديث تطبيقات الشبكة وتوسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية، سيسمح الاستثمار لشركة "إينيرجيسيا" بتوسيع أعمال الطاقة الموزعة من خلال شركة "إينيرجيسيا لحلول العملاء" Enerjisa Customer Solutions التابعة لها، والتي توفر حلول طاقة مستدامة ومبتكرة.

هذا وأُقرت الموافقة على القرض من قبل "نانديتا بارشاد" العضوة المنتدبة لمجموعة البنية التحتية المستدامة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و"مراد بينار" الرئيس التنفيذي لشركة "إينيرجيسيا" يوم الاثنين في المقر الرئيسي للبنك في لندن.

وصرحت "بارشاد" بعد الموافقة قائلةً: "هذا أكبر تمويل على الإطلاق لشحن السيارات الكهربائية والتوليد الموزع الذي رعاه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أي مكان في العالم، وبالتالي فهو يعتبر رائداً بالنسبة لنا".

مضيفةً أنه بالرغم من أن التمويل هام جداً من حيث الحجم، لكن أهميته مضاعفة لأنه يدعم النقل الصديق للبيئة الجديد نسبياً ولكنه سيكون قطاعاً أساسياً في المستقبل. وأكدت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قام بتمويل مشاريع مختلفة للطاقة المتجددة والنظيفة في تركيا، لكن تمويل شحن السيارات الكهربائية يدفع عمليات البنك إلى المستوى التالي.

وقالت: "في عام واحد، قمنا بتمويل 1.6 مليار دولار في تركيا، وهذه 110 ملايين دولار تمثل حوالي 8% مما نقوم به في بلدٍ ما في عام واحد بصفقة واحدة. وسنتعلم الكثير من هذا المشروع".

من جانبه قال "بينار" الرئيس التنفيذي لشركة "إينيرجيسيا" من المتوقع أن يعادل نمو قدرة الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم في السنوات الخمس المقبلة، النمو الذي تم تحقيقه في العشرين عاماً الماضية.

وأضاف: "من المتوقع أن تزيد تركيا من قدرتها المتجددة بنحو 65% في السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن يصل مجموع المركبات الكهربائية في تركيا إلى 2 مليون على الأقل عام 2030، على غرار الاتجاه العالمي في سوق السيارات الكهربائية. ومع هذا التحول السريع، من الأهمية بمكان القيام على وجه السرعة باستثمارات مستدامة وفعالة تعطي الأولوية للتكنولوجيا".

ومضى قائلاً: "وبالتالي، سنزيد استثماراتنا التي تمكننا من تقديم حلول لعملائنا بموارد متجددة، وتساعدنا على توسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية وتحديث شبكة توزيع الكهرباء لدينا بمعدات أكثر كفاءة وتكنولوجية بالإضافة إلى ممارسات الشبكة الذكية بفضل التمويل الذي يتم توفيره من خلال هذه الاتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية".

وقالت "بارشاد" إن الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية وهو ما التزم به عدد كبير من الدول، يحتاج إلى زيادة الكهرباء ونقل مصادر الكهرباء إلى مصادر متجددة.

وأضافت: "سيتعين على كل دولة مضاعفة كمية الكهرباء التي تولدها ثلاثة أضعاف إذا قامت بإزالة الكربون من اقتصادها. وبالنظر إلى سوق كبير مثل تركيا وتحول الطاقة الذي تحتاجه، يجب أن يحدث توسيع البنية التحتية لشحن الكهرباء اليوم، الأمر الذي يمثل نمواً في الأعمال بحد ذاته، وأن البنية التحتية للمركبات الكهربائية يجب أن يتم وضعها أولاً قبل أن يبدأ الناس في شراء السيارات الكهربائية".

ضرورة اقتصادية

وفيما يتعلق بخطط التمويل الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تركيا، قالت "بارشاد" إن الاستراتيجية طويلة المدى والتركيز في تركيا سيكون على المزيد من مصادر الطاقة المتجددة والكهرباء والمزيد من التحول نحو مصادر متجددة للقطاعات الأخرى حيث يمثل عام 2023 علامة فارقة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من حيث جميع الأنشطة.

وتعهد البنك بضمان مواءمة جميع أنشطته مع أهداف اتفاقية باريس بحلول 1 يناير/كانون الثاني.

وينشط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 36 اقتصاداً من أوروبا الوسطى إلى آسيا الوسطى وغرب البلقان وجنوب وشرق البحر المتوسط. وهو مستثمر مؤسسي رائد في تركيا، حيث استثمر منذ عام 2009، أكثر من 16.9 مليار دولار في مختلف قطاعات اقتصاد الدولة، معظمها في القطاع الخاص.