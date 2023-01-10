تركيا: نرغب في تطوير علاقاتنا مع السودان

قال السفير التركي لدى الخرطوم إسماعيل تشوبان أوغلو، الاثنين، إن أنقرة ترغب في تطوير علاقاتها مع السودان في كافة المجالات، لافتاً إلى أن السودان أحد أهم دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقائه مع 20 صحفياً يعملون في مؤسسات إعلامية وطنية ودولية في السودان، في فرع معهد "يونس أمره" الثقافي التركي في الخرطوم.

وأشاد تشوبان أوغلو بالعلاقات التركية السودانية، لافتاً إلى أن السفارة في الخرطوم من أقدم سفارات تركيا في القارة السمراء.

وأكد تشوبان أوغلو أن استقرار وأمن السودان مرتبطان بشكل مباشر باستقرار وأمن منطقة جغرافية واسعة، لافتاً إلى أن السودان أحد أهم دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب الصحراء.

وأردف "نرغب بتطوير علاقاتنا مع السودان في كافة المجالات".