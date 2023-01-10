شنطوب: التعاون بين تركيا والعراق هام للسلام والاستقرار بالمنطقة

أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الاثنين، أن التعاون بين تركيا والعراق يحمل أهمية كبيرة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، محسن علي أكبر المندلاوي، على هامش اجتماع الجمعية العامة الثالث عشر للجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقد في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وأكد شنطوب أن التعاون بين البلدين يحمل أهمية كبيرة من أجل إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة والحفاظ عليهما.

ولفت شنطوب إلى إيلاء تركيا أهمية كبيرة لتقدم العراق وتنميته في كافة المجالات ولتعزيز العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى ترحيب أنقرة بتشكيل الحكومة في العراق وتجاوز الانسداد السياسي في البلاد.

وأضاف رئيس البرلمان التركي: "نأمل أن تتبنى الحكومة الجديدة سياسات تلبي تطلعات الشعب العراقي، ونحن ندعم بإخلاص جهود إعادة إعمار العراق وتنميته".

وأشار رئيس البرلمان التركي إلى أهمية تطوير التجارة الثنائية مع العراق.

كما تطرق شنطوب إلى تمركز تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في العراق، داعياً بغداد إلى تصنيف هذا التنظيم الذي ينتهك سيادة العراق منظمة إرهابية ومكافحته كما ينبغي بما يتماشى مع الدستور العراقي.

ولفت شنطوب إلى استمرار الاتصالات المتبادلة مع السلطات العراقية لاتخاذ هذه الخطوات.

من ناحية أخرى، أكد شنطوب إيلاء أنقرة أهمية كبيرة للعلاقات بين برلماني البلدين، وضرورة البدء بالزيارات المتبادلة في هذا الإطار بأسرع وقت، موجها دعوة إلى رئيس البرلمان العراقي لزيارة تركيا.