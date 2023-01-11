تركيا تفتح التسجيل على برنامج المنح الدراسية لعام 2023

أطلقت هيئة المنح الدراسية التركية الثلاثاء، التسجيل لعام 2023 للحصول على المنح الأكثر شمولاً في البلاد المقدمة للطلاب الدوليين الذين يرغبون الدراسة في الجامعات التركية.

ويقدم البرنامج الذي تموله الحكومة وتقدمه رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات الصلة، مجموعة من الفرص التعليمية للطلاب الجامعيين والخريجين وطلاب البحوث والدراسات اللغوية في أرقى جامعات تركيا للطلبة والباحثين الدوليين. ويوفر هذا البرنامج الشامل إضافةً إلى المنحة الشهرية، مقاعد في أقسام الجامعة والرسوم الجامعية والتأمين الصحي والإقامة في السكن الجامعي وبرامج أكاديمية ومهنية مجانية وتذاكر طيران ذهاباً وإياباً.

هذا وقد بدأت طلبات الالتحاق المجانية ببرنامج عام 2023 في 10 يناير/كانون الثاني، وستستمر عبر الإنترنت حتى 20 فبراير/شباط 2023، من خلال نظام التقديم عبر الإنترنت لبرنامج المنح الدراسية.

يذكر أن البرنامج بدأ عام 1992 تحت اسم "منح تركيا". ومنذ عام 2012، صار البرنامج المقام بالتنسيق مع رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات الصلة، يتلقى باستمرار طلبات كثيفة على مر السنين. وهو يهدف إلى بناء شبكة من قادة المستقبل الملتزمين بتعزيز التعاون والتفاهم المتبادل بين المجتمعات.

ويتم الإعلان حالياً في نطاق المنح الدراسية التركية، عن برامج أخرى مثل المنح البحثية ومنح النجاح على الموقع الرسمي لرئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات الصلة ومنصات التواصل الاجتماعي خلال فترات التقديم المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات الصلة تأسست عام 2012، وهي مسؤولة عن تنسيق أنشطة الأتراك الذين يعيشون في الخارج وتطوير العلاقات من خلال الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.