إصابة 7 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، إصابة 7 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، اعتقل فيها 4 فلسطينيين.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن طواقمها "تعاملت مع 7 إصابات خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس"، مبينة أن "جميع الإصابات بالرصاص الحي"، واصفة إياها بـ"المستقرة".

بدوره، ذكر تلفزيون فلسطين الرسمي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 4 مواطنين خلال عمليته العسكرية في البلدة القديمة من نابلس.

وصباح الخميس، قال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس وحاصرت البلدة القديمة، وسط سماع تبادل لإطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين.

وأضاف الشهود لوكالة الأناضول، أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة، وأن جيش الاحتلال انسحب من المدينة بعد عملية استمرت نحو ساعة.

ومنذ عدة أشهر يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات اقتحام لنابلس وبلدتها القديمة، لملاحقة جماعة "عرين الأسود" المسلحة، حيث قتل واعتقل عدداً من أفرادها.

وظهرت "عرين الأسود" علناً في عرض عسكري مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي في البلدة القديمة بنابلس، وينتمي أفرادها لمختلف الفصائل الفلسطينية.

ونفذت المجموعة عمليات ضد أهداف للاحتلال، قتل خلالها جندي إسرائيلي في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.