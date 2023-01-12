في عملية متزامنة بعدة ولايات.. القبض على 7 مشتبه بانتمائهم لـ "داعش"

ألقت السلطات التركية، الخميس، القبض على 7 من المشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي في عدة ولايات.

ونفذت فرق مكافحة الإرهاب عملية متزامنة، انطلاقاً من ولاية شانلي أورفة، وفي ولايات ديار بكر وماردين وأفيون قره حصار وأنقرة وبورصة وأضنة، بحسب بيان صادر عن قيادة الدرك في شانلي أورفة.

وأسفرت العملية عن القبض على 7 من المشتبه بانتمائهم للتنظيم الإرهابي.

وكانت فرق الأمن التركية قد ضبطت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شخصين أجنبيين ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي كان يخططان لتنفيذ هجوم إرهابي ليلة رأس السنة في إسطنبول.

وكشفت السلطات التركية أن أحدهما مرتبط بخلايا داعش في أفغانستان ويوصف بأنه خبير في مجال المتفجرات المصنوعة يدوياً.