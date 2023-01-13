أردوغان يفتتح أكبر مكتبة في إسطنبول

افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان مكتبة "رامي"، أكبر مكتبة في مدينة إسطنبول.

وفي كلمة له في مراسم الافتتاح الجمعة قال أردوغان إن مكتبة "رامي" ليست مجرد مكتبة فحسب بل تم تصميمها كمركز ثقافي يمكن إقامة العديد من الفعاليات فيها.

وأوضح أردوغان أن المكتبة ستستقبل القراء على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

وأضاف: "نحن نقترب خطوة بخطوة نحو هدفنا المتمثل في افتتاح 100 مكتبة جديدة مع حلول الذكرى المئوية لجمهوريتنا" .

ولفت إلى أن ثكنة رامي تتمتع بمكانة تاريخية مهمة لنحو 250 عاما، قبل أن تحول إلى مكتبة، مضيفا أن السلطان محمود الثاني أدار المعركة العثمانية الروسية 1828 ـ 1829 من هذه الثكنة.

وأوضح أن هذا البناء بقي ثكنة عسكرية لسنوات طويلة في عهد الجمهورية التركية، قبل أن يُستخدم لأغراض مختلفة مثل تحويله إلى سوق للأغذية.

وأشار إلى أن البناء تعرض لعمليات تخريب عبر الزمن، مضيفا أنهم أطلقوا مشروعا لترميم الثكنة وتحويلها إلى مكتبة.

وبيّن أردوغان أن المكتبة ستستقبل القراء على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وتابع أن المساحة الإجمالية للمكتبة تبلغ 110 آلاف متر مربع، وأنها تتضمن أكثر من مليوني كتاب، وتتسع لـ4 آلاف و200 شخص.

وبانتهاء أعمال ترميم ثكنة رامي المدفعية التاريخية التي بُنيت في سبعينيات القرن الثامن عشر في منطقة أيوب على الجانب الأوروبي من المدينة، أصبح كل شيء جاهزاً لافتتاح مكتبة رامي التي تتسع لـ 7 ملايين كتاب.

ويعود تاريخ ثكنة رامي إلى منتصف القرن الثامن، وقد أعيد إحياؤها لتصبح مكتبة رامي بعد أعمال الترميم والتجديد وإعادة البناء التي استمرت حوالي 4 سنوات حيث أعلن الرئيس أردوغان عن مشروع تحويل ثكنة رامي التي تم تسجيلها على أنها "ممتلكات ثقافية" عام 1972، إلى مكتبة عامة وطنية في يونيو/حزيران 2018 في العاصمة أنقرة.

وصُمِّمَت مكتبة رامي التي ستكون أكبر مكتبة في إسطنبول بتاريخ يزيد عن 250 عاماً، كحرم جامعي كبير به قاعات قراءة فردية وجماعية ومناطق نشاط ومساحات ورش عمل ومركز مُعدٍّ للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. كما ستكون أيضاً بمثابة مساحةٍ للندوات والمعارض والمحادثات.

وخُصص حرم المكتبة لجذب جميع القراء من الأطفال إلى الشباب ومن طلاب الجامعات إلى الأكاديميين، لأنه جُهّز بطريقة تخدم القراء والباحثين على مدار الساعة، مع فتح المكتبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ومن الممكن بالفعل رؤية الشكل الجديد للثكنات السابقة من الجو والتي تحولت إلى مكتبة.

من جانبها عبّرت المواطنة صليحة يلدز المقيمة في أيوب سلطان بالقرب من منطقة المكتبة الجديدة، بالقول: "أتمنى أن تُقدر قيمة هذا الصرح جيداً لأنه لا يوجد الكثير من الناس حولي يقرؤون الكتب، لكنني أريد أن تنتشر ثقافة المكتبة بين الشباب. كما أرجو أن يكتسب الناس وخصوصاً الأطفال عادة القراءة التي توصلهم للمعرفة والحكمة. وأعتقد أنهم عندما يقضون أوقاتهم في المكتبات، فلا بد أن يتعلموا أشياء نافعة".

بدوره قال الطالب محمد طلحة سولجون الذي يخطط للحضور إلى مكتبة رامي بشكل دائم مع الأصدقاء: "من حسن الحظ أن مدرستي تقع على الجانب الآخر من المكتبة".

ووفقاً لمعلوماتٍ من وزارة الثقافة والسياحة، تم بناء ثكنة رامي في عهد السلطان مصطفى الثالث الذي حكم في الفترة بين 1757-1774. وقام السلطان محمود الثاني بتجديدها وتوسيعها بين عامي 1828 و 1829. واستخدمت الثكنة كمقرات عسكرية خلال حرب القرم واكتسبت شكلها الأخير في عهد السلطان عبد الحميد الثاني.

واستمر البناء العسكري في خدمة الجيش خلال السنوات الأولى للجمهورية وأنهى وظيفته العسكرية في الستينيات. وفي وقت لاحق تم استخدام المبنى الذي نُقل إلى بلدية إسطنبول الكبرى في الثمانينيات، كموقفٍ للسيارات وملعبٍ لكرة القدم والرياضة ومستودع طعام.

وتعتبر المكتبة أحدث إضافة قيّمةٍ إلى أطياف المشاريع الثقافية الهامة التي تم الاضطلاع بها في العامين الماضيين، بهدف زيادة الوعي بالقراءة، وصارت تمثل في أذهان الناس "وادي كتب" فريد في قلب إسطنبول.

وتُظهر البيانات التي نشرها معهد الإحصاء التركي أن عدد المكتبات العاملة في تركيا زاد اعتباراً من عام 2021، بنسبة 1.7% مقارنةً بعام 2020 ووصل إلى 34.555 مكتبة. واستمر هذا العدد في الزيادة بمرور الوقت منذ أن كشف تقرير معهد الإحصاء التركي لعام 2017 عن وجود حوالي 29.000 مكتبة في البلاد في ذلك الوقت.

يذكر أنه بالإضافة إلى المكتبة الرئاسية التي تغطي مساحة 125.000 متر مربع وتتسع لحوالي 5.500 شخص، يوجد في تركيا حوالي 612 مكتبة جامعية و1.252 مكتبة عامة و 32.690 مكتبة أخرى تابعة لمؤسسات تعليمية رسمية وغير رسمية تعمل في جميع أنحاء البلاد.