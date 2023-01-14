استقبال آلاف البيانات من القمر الصناعي التركي المصغّر

تلقى فريق الفضاء في كلية الهندسة بجامعة "بولنت أجاويد" بولاية زونغولداق أكثر من 10 آلاف معلومة من القمر الصناعي التركي المصغّر "Grizu-263A"، الذي أطلقته تركيا إلى الفضاء في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، عبر صاروخ "فالكون 9"، من قاعدة في الولايات المتحدة.

وقال منسق الفريق "بولنت أكمكجي" في تصريح للصحفيين، إن القمر الصناعي الذي أطلق العام الماضي استقر في غضون 13 يومًا بعد الإطلاق، بعد هذا التوازن، جاءت البيانات الصحية، قمنا بفحص بيانات درجة الحرارة والدوران والأنظمة الفرعية الخاصة".

وأضاف: "ضمان استمرارية الاتصال يعني أن القمر الصناعي مؤهل للعمل والتصميم، وهذا مهم جداً في هذه المرحلة ويسعدنا سعداء جدًا".

وأكد أكمكجي إنهم حققوا أهدافهم بالقمر الصناعي، مضيفاً بالقول: "الوقت قد حان لأقمار صناعية جديدة".

وأشار إلى أن القمر الصناعي المصغر يدور 16 مرة حول الأرض يوميا، ويمر فوق مواقع جغرافية مختلفة من العالم.

ويشكل اسم القمر الصناعي التركي المصغر، أسماء 263 عامل تعدين لقوا مصرعهم في انفجار منجم "قوزلو" بولاية زونغولداق التركية في 3 مارس/آذار 1992.

والقمر التركي "Grizu-263A"، ثمرة جهود مجموعة طلاب من كلية الهندسة بجامعة "بولنت أجاويد" بولاية زونغولداق.

وبلغت تكلفة إطلاق القمر المصغر 25 ألف يورو، وحجمه 5 × 5 × 5 سنتيمترات، ومن المخطط أن يعمل في مجال الاتصالات لمدة 4 سنوات و8 أشهر في المدار الأرضي المنخفض الذي يبلغ حوالي 525 كيلومترًا.