تركيا: ترحيل ألفين و321 مهاجراً خلال أسبوع

أعلنت تركيا، السبت، ترحيل ألفين و321 مهاجراً غير نظامي إلى بلادهم خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقالت رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، في بيان مصور، إن من بين المهاجرين 1101 أفغانياً، و107 باكستانيين، و1113 من جنسيات متعددة.

وأضاف البيان أن الفترة المذكورة شهدت أيضاً ضبط ألفين و269 مهاجراً دخلوا البلاد بصورة غير قانونية، بينهم 824 أفغانياً و91 باكستانياً، و1354 من جنسيات متعددة.

وذكرت رئاسة إدارة الهجرة أن مراكزها لا تزال تستضيف 19 ألفاً و746 مهاجراً، أغلبهم يحملون الجنسية الأفغانية والباكستانية.