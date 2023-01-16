السلطات التركية تضبط 24 قطعة نقدية وتمثالا أثريا في ديار بكر

أعلنت قوات الأمن التركية ضبط 24 قطعة نقدية أثرية في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا.

وذكر بيان لولاية ديار بكر، الاثنين، أنه "تم توقيف 3 مشتبه بهم من قبل قوات الدرك (الجندرمة) في قضاء بسمل، بالجرم المشهود، أثناء تحريهم لبيع قطع نقدية أثرية".

وأضاف البيان: "وعند تفيش سيارتهم ضبطت قوات الأمن 21 قطعة برونزية وقطعتين من الفضة وواحدة من الذهب لعملات نقدية أثرية، وتمثالا من البرونز".

يذكر أن السلطات التركية في ولاية مرسين، ضبطت في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، 40 قطعة أثرية بحوزة مشتبه به كان يحاول بيعها، وتعود للعهدين الروماني والبيزنطي.