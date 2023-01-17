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السلطات التركية توقف 7 متهمين بالانتماء إلى "داعش"

وكالة الأناضول للأنباء
يوزغات
نشر في 17.01.2023 15:53
السلطات التركية توقف 7 متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي في ولاية يوزغات وسط تركيا الأناضول السلطات التركية توقف 7 متهمين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في ولاية يوزغات وسط تركيا (الأناضول)

أعلنت السلطات التركية، الثلاثاء، إيقاف 7 متهمين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، في ولاية يوزغات وسط تركيا.

وأطلقت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن في يوزغات، عملية أمنية ضمن مساعيها لكشف أنشطة التنظيم الإرهابي بالولاية، حسب وكالة الأناضول.

ونفذت الفرق عمليات مداهمة على عدة عناوين، تمكنت خلالها من القبض على 7 أشخاص من العراق وسوريا، بتهمة المشاركة في أنشطة إرهابية ضمن صفوف "داعش"، بينهم مسؤول إعدامات في التنظيم.

وأشارت الوكالة إلى ضبط عدد كبير من الوثائق المتعلقة بالتنظيم الإرهابي، لافتة إلى مواصلة الفرق التحقيقات مع المتهمين.

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