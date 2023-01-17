السلطات التركية توقف 7 متهمين بالانتماء إلى "داعش"

أعلنت السلطات التركية، الثلاثاء، إيقاف 7 متهمين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، في ولاية يوزغات وسط تركيا.

وأطلقت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن في يوزغات، عملية أمنية ضمن مساعيها لكشف أنشطة التنظيم الإرهابي بالولاية، حسب وكالة الأناضول.

ونفذت الفرق عمليات مداهمة على عدة عناوين، تمكنت خلالها من القبض على 7 أشخاص من العراق وسوريا، بتهمة المشاركة في أنشطة إرهابية ضمن صفوف "داعش"، بينهم مسؤول إعدامات في التنظيم.

وأشارت الوكالة إلى ضبط عدد كبير من الوثائق المتعلقة بالتنظيم الإرهابي، لافتة إلى مواصلة الفرق التحقيقات مع المتهمين.